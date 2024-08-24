اليوم السابع
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اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 24 أغسطس 2024 08:00 ص
اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل ، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.

 







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