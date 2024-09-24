اعترافات لص الهواتف المحمول بالخليفة: نفذت 4 جرائم بأسلوب النشل

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الخليفة.

وكشف تحقيقات النيابة، عن أن المتهم تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدرة إعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب " النشل"، وأضاف بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.