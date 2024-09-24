استشهاد صحفى فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات

أعلنت وسائل إعلام مقربة من حزب الله عن استشهاد الصحفي هادي السيد في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بجنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الصحفي هادي السيد استشهد في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صريفا جنوبي لبنان.

وكان قد كد حزب الله اللبناني، أن القيادي بالحزب علي كركي "بخير وفي كامل صحته وعافيته"، نافية ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اغتياله في غارة جوية على بيروت.

وأضافت في بيان في البيان أن كركي "انتقل إلى مكان آمن".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الغارات تستهدف القيادي بحزب الله اللبناني علي كركي.