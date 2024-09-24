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إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى صفد وعدد من المستوطنات شمالى إسرائيل

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:31 م
إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى صفد وعدد من المستوطنات شمالى إسرائيل صواريخ
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف إعلام إسرائيلي، عن أن صافرات الإنذار تدوى في صفد وعدد من المستوطنات فى شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر أن هجوم صاروخي واسع النطاق من جنوب لبنان باتجاه صفد ومحيطها في الجليل الأعلى شمال إسرائيل. 







هجوم صاروخي

لبنان

صفد

الجليل الاعلى

اسرائيل

اليوم السابع بلس




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