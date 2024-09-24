إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى صفد وعدد من المستوطنات شمالى إسرائيل

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف إعلام إسرائيلي، عن أن صافرات الإنذار تدوى في صفد وعدد من المستوطنات فى شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر أن هجوم صاروخي واسع النطاق من جنوب لبنان باتجاه صفد ومحيطها في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.