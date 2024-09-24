"إعادة تدوير المخلفات الورقية الحكومية" يفوز بجائزة المشروعات الخضراء بدمياط

دمياط معتز الشربيني

فازت الدكتورة مروة عبد الفتاح صالح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية ومدير المكتب الإعلامى لمديرية الصحة بدمياط بالمركز الأول على مستوى المحافظة فى فئة المشروعات الكبرى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث حمل المشروع الخاص بها اسم "إعادة تدوير المخلفات الورقية الحكومية".

وفى هذا الصدد، تقدم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط والعاملون بمديرية الصحة ومنشآتها التابعة بخالص التهانى والتقدير للدكتورة مروة لتميزها الفريد، مؤكدا أن الإنجاز المحقق بمثابة إنجازا يضاف إلى إنجازات مديرية الصحة بدمياط.

وكان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أعلن نتيجة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و ذلك بالمؤتمر الاقليمى الذى عقد بديوان محافظة الدقهلية لاعلان نتائج محافظات دمياط و الدقهلية و الزقازيق حيث قام المحافظ بتكريم مقدمى المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة فى فئات مشاريع المبادرة المختلفة.