وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا للأطفال الأقل من عمر 6 شهور.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا ممنوع على الأطفال الأقل من عمر 6 شهور، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى فى نفس الوقت أو فى أى وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذا لا يوجد إشتراط لمدة زمنية فاصلة محددة بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وأى لقاح آخر .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأطباء يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الأنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​​

واستكملت وزارة الصحة: إذا كان طفلك عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الأنفلونزا هذا الموسم.​​

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​