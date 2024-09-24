"أوهمتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريحة العقارات بالنصب على المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى

اعترفت سيدة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد ايهامهم بمنحهم فوائد كبيرة، حيث التزامت في السداد عدة أشهر ثم اختفت حتى تم القبض عليها.

وأضافت المتهمة ـ في اعترافاتها ـ أنها أقنعت المواطنين بتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، ثم تنصلت من وعودها بعد الاستيلاء على أموالهم.

وكشفت الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم) بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.