وكيل "التعليم" بالجيزة: نستهدف تحقيق أفضل درجات المتعة فى التعلم

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس بإدارتي أكتوبر والحوامدية التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2024/2025، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

شملت جولة وكيل الوزارة بإدارة أكتوبر التعليمية، تفقد مدرستي الحي الثاني الرسمية لغات، وسعد بن أبي وقاص الرسمية لغات، وذلك بحضور فاتن مدكور مدير عام الإدارة.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرستي الشهيد محمد راشد سعد الابتدائية، وأم خنان الإعدادية بنين، وذلك بحضور محمد قطب مدير عام الإدارة.

وتابع وكيل وزارة خلال الجولة، حسن سير العملية التعليمية وتنفيذ القرارات والتعليمات، وموقف المدارس من الكتب المدرسية، وتنفيذ القرارات الوزارية بسد العجز وتقليل الكثافات داخل الفصول، وكذلك الأثاثات المدرسية وتوفيرها لراحة الطلاب، ونظافة الفصول ودورات المياه والجداول والقوائم.

وشدد على الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، واتباع الإجراءات الأمنية داخل المدارس من خلال تفعيل دور الأمن المدرسى حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، والمتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء عموم الجيزة لاستقرار العملية التعليمية.

ونبه على عدم التهاون مع المقصرين وتطبيق أقصى درجات الشفافية والعدالة بين الجميع لإعطاء كل ذى حق حقه، وتحقيق أفضل درجات المتعة فى التعلم وتحقيق أحد أهم عناصر الجودة والتى تتحقق من خلال تقليل الكثافة، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية.

وأشار إلى التواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة ورفع أية إشغالات بمحيط المدارس، وتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولًا بأول وبكل دقة وشفافية.



كيل التعليم بالجيزة يتابع سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد



كيل التعليم بالجيزة يتفقد الفصول الدراسية بالعام الدراسي الجديد



كيل التعليم بالجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس



كيل التعليم بالجيزة يتفقد سير العملية التعليمية



كيل التعليم بالجيزة يشارك الطلاب طابور الصباح