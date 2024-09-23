وزير الأوقاف: إعادة النظر فى جميع الملفات منها المفصولون والمنقولون تعسفيا

كتب لؤي علي

قال الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، إن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف، لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية فى مصر، فأنا أجل فضيلة الإمام الأكبر لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.

وأضاف خلال لقائه بصحفيين الوزارة، أنه فيما يخص المفصلوين تعسفيا أو المنقولين تعسفيا، تم إصدار توجيهات بإعادة النظر فى وضعهم وتم إعادة عدد كبير منهم، وسيتم معالجة كافة الملفات مثل خطباء المكافأة وخطباء علي بند التحسين وصكوك الاطعام والاضاحي ومعاناة الإمام معاها، كما قامت الوزارة بعقد دورات تدريبية لعمال المساجد وكيفية التعامل مع رواد المساجد.