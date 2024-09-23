ورشة عمل لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع التعليمى ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ورشة عمل بعنوان "بحوث الفعل لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع التعليمي"، ضمن المبادرة الرئاسية بداية بإشراف محمد عبدالله؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة؛ وكيل المديرية، والدكتور وسيم محمود؛، مدير وحدة التواصل والدعم.

جاء ذلك خلال وحدى التواصل بالتعاون مع الدكتور وائل آغا، مدير إدارة، بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بالمديرية، حاضر الدكتور أحمد ريحان، مدرب تربوي وموجه عام التربية الإسلامية بالمديرية.

يأتي ذلك بناء على التعليمات الوارده من الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بشأن الخطة التنفيذية لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتنفيذاً لأول إجراءات خطة التواصل ودعم المعلمين.

وتناولت ورشة العمل التعريف بالمبادرة الرئاسية وأهدافها ومجالاتها، لخلق نوع من الوعي لدى الحضور، تلى ذلك البدء في فعاليات ورشة العمل وتم تداول الفرق بين البحوث التقليدية وبحوث الفعل، وكذا التعرف على إجراءات بحوث الفعل وأهميتها وكيفية عمل خطة لحل المشكلة طبقا لتوجهات بحوث الفعل.