هيئة الاستعلامات تنفذ 250 فاعلية فى مبادرة بداية بمشاركة أكثر من 10 ألف قيادة

كتب محمد السيد الشاذلى

تواصل الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، تنفيذ الفعاليات الإعلامية بكافة المحافظات في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال قطاع الإعلام الداخلي ومراكزه الإعلامية المنتشرة بجميع المحافظات تحت شعار " إيد في إيد هننجح أكيد".

وأكد الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الاعلام الداخلي أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، مضيفا أن مراكز الإعلام والنيل بالمحافظات تعمل طبقا لمحاور المبادرة مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضاف الدكتور أحمد يحيى أن عدد الفعاليات التى نظمها قطاع الإعلام الداخلى خلال فعاليات المبادرة خلال أسبوعين وصلت الى 250 نشاطا حتى الآن مابين ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية ودورات تدريبية وقوافل إعلامية بمشاركة أكثر من 10 الف قيادة طبيعية وتنفيذية وشعبية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة والمجتمع المدني.

الاسكندرية:

نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وبرعاية وزارة البيئة، برنامجا تدريبيا على مدار ثلاثة أيام بعنوان "إعداد بطل بيئي برؤية مصر 2023"، ضمن مشاركة قطاع الإعلام الداخلي في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تحت شعار إيد في إيد.. هننجح أكيد

وتحدثت الدكتورة ماجده الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة عن أهم المبادرات الرئاسية الداعمة للمرأة في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والسياسية، واستعرضت عددا من النماذج النسائية الناجحة في جميع المجالات وقدرة المرأة على تولي العديد من المناصب القيادية.

وفى بور سعيد، نظم مجمع إعلام بور سعيد ورشة عمل تحت عنوان "جيل جديد يبني الأوطان"، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم تحدثت في اللقاء نجلاء ادوار مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد ونجلاء عبد الكريم مدير هيئة تنشيط السياحة، وأكد المشاركون أن بناء الفرد يبدأ من سن مبكر يتم فيه البناء فكريا و جسديا و نفسيا و اجتماعياً وأن أنشطة التوعية لها دور رئيسي في هذا البناء ، مضيفين أن مبادرة بداية هي بداية لكل مرحلة جديدة نبني فيها فكر جديد لنصل للهدف و هو بناء الوطن و استكملت الحوار الاستاذة نيفين مهدي اخصائي اول سياحة بهيئة تنشيط السياحة و التي القت محاضرة حول اهم المعالم السياحية بمحافظة بورسعيد.

وفى القاهرة، نظم مركز إعلام شمال وشرق القاهرة ندوة تثقيفية بكنيسة مارى جرجس بعزبة الورد بالشرابية، حول المبادرات الرئاسية الصحية ودورها فى بناء إنسان جديد، وأكد المشاركون في الندوة أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى المنظومة الصحية بأكملها واستخدام أحدث الوسائل للتسهيل على المواطنين وأن المبادرات الصحية ساعدت فى اكتشاف بعض المصابين بالسكر والضغط وان المتابعة تستمر حتى يتم الشفاء وليس مقتصر على اوقات الحملة فقط

أما فى القليوبية، نظم مجمع إعلام بنها، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة تحت عنوان "المبادرات الرئاسية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب نقطة مضيئة لبناء الإنسان"، حيث تأتي الندوة ضمن فعاليات الحملة الإعلامية «إيد في إيد هننجح أكيد» التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات خلال المشاركة في فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان والتي تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024 لرفع الوعي بأهمية المبادرات الرئاسية وحث المواطنين من كافة الفئات والأعمار على المشاركة في تلك المبادرات والاستفادة منها بمشاركة الدكتور وليد فرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

كما نظم مجمع إعلام بنها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حلقة نقاشية تحت عنوان " المشاركة المجتمعية ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع "

وفى شمال سيناء، نظم مركز إعلام العريش حلقة نقاشية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن حملة "إيد في إيد هننجح أكيد"، التي أطلقها الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

كما نفذ مجمع إعلام بئر العبد لقاءً إعلاميا حول التوعية والمشاركة فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "إيد فى إيد هننجح أكيد"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع الإعلام وبحضور لفيف من المواطنين من الموظفين والشباب والمرأة بمدينة بئر العبد وقراها.

وعقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان "استثمار الطاقات الشبابية ودوره فى نجاح مشروعات الدولة" فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (إيد فى إيد.. هننجح أكيد)، تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

وفى سوهاج، نظم المجمع الاعلامى بسوهاج، ندوة حول المبادرات الرئاسية وتحسين جودة الحياة ، يعد باكورة أنشطة الحملة الاعلامية الجديدة التى يطلقها قطاع الاعلام الداخلى على مستوى الجمهورية تحت شعار" ايد فى ايد هننجح اكيد"والتى تلقى الضوء على دور المبادرات الرئاسية فى تنمية المجتمع المصرى فى كافة الأصعدة.

أما فى الاسماعيلية، عقد مركز إعلام الإسماعيلية ندوة موسعة بعنوان ” دور مؤسسات الدولة فى التمكين الاقتصادي للمرأة “، وذلك بمقر قاعة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بمشاركة مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات أكدت الدكتورة مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية أن تمكين المرأة يعتبر من القضايا الأساسية التى تتبناها القيادة السياسية المصريه منذ عدة سنوات إيمانا منها بالدور المحورى الهام الذى تقوم به المرأة المصرية فى دعم كيان الوطن ومواجهه ما يتعرض له من تحديات، خاصة وان بناء الجمهورية الجديدة لا يتم دون تفعيل مشاركة المرأه فى عمليه التنمية، ومن هنا تأتى أهمية طرح قضيه تمكين المرأه اقتصاديا كقضيه أساسية ومحاولة استغلال كل ما امامها من فرض وتذليل كل ما يصادفها من عقبات وتحديات، ومن هنا أيضا يأتى دور الدولة كداعم اساسى لكل محاولات التمكين الاقتصادي للمرأة لتحسين فرصها فى الحياه على جميع الأصعدة ولا سيما المرأة المعيلة.

وفى أسيوط، نظم مركز إعلام جنوب أسيوط ندوة حوارية حول سبل تعزيز مهارات الإبداع والابتكار لدي الطفل وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار حملة إيد في إيد .. هاننجح أكيد التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي مؤخرا خلال المشاركة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان ، اكد المشاركون على أهمية دور الأسرة كداعم أصيل للطفل وأن سنوات الطفولة المبكرة هي الوقت الذي يكون فيه التعلم في ذروته ، واستعرضت الندوة دور التنشئة الإيجابية في بناء شخصية الطفل ، وسلطت الضوء على أهم الأساليب والسبل لتنمية إبداع الطفل ومنها منح الطفل الفرصة الكافية للاستفسار والتساؤل واكتشاف البيئة المحيطة به ، وكذلك تشجيع الطفل على الاكتشاف لأفكاره والتجربة من خلال استخدام الألعاب التعليمية واكتشاف الألوان والأشكال وإعمال خياله في سن صغير ، تخصيص وقتا للفنون الإبداعية وتشجيعه على إنشاء أعمال فنية بلمساته الخاصة ، مثل الرسم وفن القص واللصق والتجميع .

كما نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط ندوة تحت عنوان الأنشطة المدرسية وبناء شخصية الطالب تم التركيز فيها على أهمية توعية المواطن بالمبادرات الرئاسية في هذا المجال وخاصة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأهم مجالاتها، أهدافها والمحاور والرسائل التى تنتهجها للارتقاء بالإنسان على كافة المستويات

وفى الفيوم، نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم ندوة بعنوان " التراث والهوية وبناء الشخصية المصرية فى ظل المبادرات الرئاسية "وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز، ويأتي ذلك استمرارا للحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " أيد فى ايد ... هننجح أكيد " للتوعية بالمبادرات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة والاستفادة منها والتى ينفذها قطاع الإعلام الداخلي من خلال مراكزه على مستوى الجمهورية تحت إشراف الدكتور احمد يحيى رئيس القطاع، وتزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية" بداية جديدة للتنمية البشرية وبناء الإنسان

ونظم مركز إعلام المنصورة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، مؤتمرا للتوعية بالمشاركة فى المبادرات الرئاسية تحت شعار " إيد فى إيد هننجح أكيد "، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية، فى إطار الحملة الإعلامية الواسعة التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتشجيع المواطنين على التجاوب مع المبادرات الرئاسية والمشاركة في أنشطتها والإستفادة منها.

كما نظم مجمع إعلام دمياط، ندوة تثقيفية بعنوان «العلم والمعرفة أساس بناء الإنسان» بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، ناقشت الندوة العديد من المشكلات المتراكمة، والمزمنة في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية داخل المجتمع المصري وبناء الإنسان صحيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا، و أشادت الندوة بشمولية المبادرة الرئاسية" بداية جديدة " للتنمية البشرية وبناء الإنسان "واكدت إنها تستهدف جميع فئات المجتمع المصري، كما أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية وبناء الإنسان" تعد إستراتيجية كاملة المحاور لتنمية الإنسان المصري، حيث تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أحد أهم المقاومات الأساسية في بناء المجتمع وجوهر عملية التنمية المستدامة.

وفى السويس، نفذ مركز النيل للإعلام ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتواصل الفعال بين الأفراد حاضر فيها الدكتورة إيناس الخباز رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكندية المصرية الحديثة بحضور عادل الشيمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس والمنتصر بالله صالح مدير المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسويس.

وتم عمل مجموعات عمل حول أهم العوامل التى تؤثر على مهارات الاتصال لدى الأفراد ومنها البيئة الأسرية والنفسية والتعليم والخبرات التعليمية والثقافة والخلفية الاجتماعية والشخصية والسمات الفردية والخبرات الحياتية والمهنية والتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة واللغة والمهارات اللغوية والحالة النفسية والعافية والصحة الجسدية.