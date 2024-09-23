مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتواصل فى أحياء وقرى العريش بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش في شمال سيناء، مواصلته تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال تنسيق متكامل بين جميع الجهات التنفيذية في المدينة.

وصلت قوافل المبادرة لقرية الميدان، وتابع اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، أعمال المبادرة في القرية، حيث قامت القوافل الطبية بتقديم خدمات الكشف الطبي على الأهالي، شملت الفحوصات للتحليلات الأساسية مثل سكر الدم وضغط الدم وأورام الثدي للسيدات. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل سيارات التضامن الاجتماعي المتنقلة التي قدمت الخدمات اللازمة لحاملي كروت تكافل وكرامة. كما تم توزيع كراتين السلع الغذائية على الأرامل والمصابين والأسر المحتاجة.

وفى قرية السبيل غرب العريش تم تنظيم قوافل طبية مماثلة قدمت الكشف والتحليلات الطبية للأهالي. كما شاركت سيارات التضامن الاجتماعي في توفير الخدمات الأساسية، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمشاركة المجتمع المدني. وتولت الهلال الأحمر المصري توزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وفى قرية الطويل شرق العريش تضمنت أنشطة المبادرة. خلال هذه الزيارة، تقديم خدمات التضامن الاجتماعي وتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وفى حي الكرامة تم تنظيم قوافل طبية وبيطرية بالتعاون مع المجتمع المدني، وجرى توزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، و هدايا للأطفال في الحي.

تسعى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز الأمن القومي من خلال بناء قدرات المجتمع وتعزيز الانتماء، وبناء الإنسان المصري بتقديم التعليم والرعاية الصحية، وتطوير اقتصاد تنافسي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتحقيق الاستقرار من خلال تحسين ظروف المعيشة للأسر، وتحسين النظام الصحي عبر توفير الرعاية الصحية الأساسية.وتأمين فرص العمل اللائق من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.