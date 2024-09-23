اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين لبحث طلباتهم

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 03:57 م
نائب محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين لبحث طلباتهم جانب من اللقاء
قنا صابر سعيد

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استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، عدد من المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكواهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك بحضور الجهات التنفيذية.

واستمع نائب محافظ قنا، والسكرتير العام، لطلبات وشكاوى المواطنين، والتى تنوعت ما بين طلبات قوي عاملة، وصحة، وتربية وتعليم، وانتدابات، وتضامن اجتماعي ومراكز تكنولوجية، موجها بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها.

يأتى ذلك تنفيذا لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناء علي تكليفات القيادة السياسية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

 







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