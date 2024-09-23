من أجل صحة أسرتك.. تعرف على حملة "مشوار الألف الذهبية" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا فعاليات مكثفة لحملة "مشوار الألف الذهبية "التى تعنى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتستهدف الحملة الصحية الجديدة، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بكافة مراكز المحافظة، خاصة المناطق المحرومة من الخدمة وكذلك للفئات المستهدفة بشكل مجانى.

وبالتزامن مع الحملة الصحية سيتم تكثيف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد ،قد نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الإيمان بالظهير الصحراوى للمحافظة.

وتم خلال القافلة الكشف على 1259 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.