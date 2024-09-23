مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد جاهزية العيادات الخارجية بالمستشفى التخصصي

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، جاهزية العيادات الخارجية الشاملة بمقر مستشفى بني سويف التخصصي، تمهيدًا لافتتاحها للعمل وتقديم خدمات التأمين الصحي للمنتفعين المترددين على المستشفى، خلال الفترة المسائية، يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا للبرتوكول المبرم بين الهيئة العامة للتأمين وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة.

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى افتتاح العيادات الخارجية الشاملة للتأمين الصحي بمقر مستشفى بني سويف التخصصي، للتيسير على المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، للتيسير على المرضى وذويهم والحد من الزحام والتكدس، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، بجانب إستمرار الخدمات بكافة عيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة.

ولفت الدكتور محمد يحيى، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، وتخفيف الضغط على العيادات خلال فترات العمل النهارية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتقليل فترات الإنتظار.



