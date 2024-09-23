محافظ قنا يشارك بمؤتمر إعلان الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قنا - صابر سعيد

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمنعقد بمحافظة الأقصر، بحضور كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وأيمن الشريف، سكرتير عام محافظة أسوان، وممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بإختيار، وتقييم المشروعات بالمحافظات الأربعة، وأصحاب المشروعات المتأهلة للتقييم النهائي.

وقال محافظ قنا، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مثمنا دور ودعم وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في استمرار المبادرة، و مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية، والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات، كان له دور كبير فى إطلاق الدورة الثالثة للمبادرة لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الإستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها المبادرة.

وأكد محافظ قنا، ضرورة استمرار دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدوار على مدار العام، والتنسيق مع وزاتى التخطيط والتنمية المحلية والجهات المعنية المساعدة فى تطبيق المشروعات الفائزة، بالإضافة الي تبنى المحافظات لفكر ونهج المشروعات الخضراء الذكية حتى تكون جميع مشروعات التنمية المحلية مشروعات خضراء ذكية مثل ( الاسواق ـ المشروعات الخدمية ـ الرصف ـ الإنارة ) حتى يكون البعد الذكى والبعد الاخضر جزء لا يتجزأ من المشروعات التنموية.

وأشاد محافظ قنا، بالمشروعات التي تقدم بها أبناء المحافظ، مشيرا إلي أن عدد المشروعات التي تقدمت خلال الدورة الثالثة بلغت 210 مشروع، وبلغ عدد المشروعات التي استوفت اشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة 35 مشروعا، حيث تم تصعيد 18 مشروع منهم للتقييم النهائي.

وقدم محافظ قنا التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنيا لهم التوفيق فى التقييم النهائي علي مستوي الجمهورية.