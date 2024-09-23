اجتماع لـ 3 محافظين لإعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين كلا من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، في إطار زيارتهم للمحافظة لتكريم الفائزين بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث ( الدقهليه - الشرقيه- دمياط ) .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمهندسه لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهليه ، والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية.

وأشار اللواء مرزوق، إلى أن الهدف من المشروعات الخضراء الذكية هو تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية التي أعدتها مصر لتغير المناخ 2050 .

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لمحافظي الشرقيه ودمياط لتشريفهم محافظة الدقهلية اليوم للمشاركة هذا المؤتمر ، وتكريم الفائزين بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية.

وعلى هامش اللقاء تبادل محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط الدروع التذكارية تقديرا لدور كل منهم في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.