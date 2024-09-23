محافظ شمال سيناء يتفقد مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية شملت مجمع مدارس التربية الخاصة في مدينة العريش، حيث تفقد الورش التعليمية، الفصول الدراسية، وقاعات الأنشطة المختلفة.

كما حضر المحافظ بعض الفعاليات التي أُقيمت ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة.

وأشاد المحافظ بانتظام العملية التعليمية داخل المجمع، موجهاً الشكر لإدارة مجمع مدارس التربية الخاصة عبر مديرية التربية والتعليم.



وكان محافظ شمال سيناء استهل جولته الميدانية بمدارس شمال سيناء بزيارة للمدرسة اليابانية في العريش، حيث قام بجولة تفقدية شملت أرض الطابور، الملعب، غرفة الموسيقى، غرف الأنشطة والمهارات الحياتية، حوض الرمل المخصص لتعليم الطلاب التشكيل اليدوي، الفصول الدراسية، والمكتبة.

وأشاد مجاور بالمرافق المتاحة في المدرسة، واصفاً إياها بأنها إحدى الصروح التعليمية الهامة في المحافظة.



وأكد أن تنوع المؤسسات التعليمية في شمال سيناء يعكس اهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة التعليمية من حيث البنية التحتية ودعم الطلاب والمعلمين.

وأضاف أن التعليم يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال دوره في تأهيل الطلاب لسوق العمل والمساهمة في عمليات التنمية.



تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ للاطمئنان على سير العملية التعليمية في مختلف مدن شمال سيناء، ومن المقرر أن يستكمل المحافظ جولاته بزيارة مدارس جنوب الشيخ زويد ثم مدارس الحسنة بوسط سيناء.