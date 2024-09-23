محافظ المنيا يوافق على إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس بمراكز المحافظة

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الخدمية والتنموية الهامة، مؤكدا تفعيل دور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" فى كل القطاعات بالتنسيق المتكامل مع كافة الجهات المختصة والتى تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتعزيز الاستثمار في الجانب البشري في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية لتحسين جودة حياة جميع المواطنين، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات التي تغطي كافة المجالات منها الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص العمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجهاً بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، كما جدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بالمحافظة، وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية والقرى ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات فى المهد، موجهاً كافة المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وفى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" وتنفيذ بروتوكول وخطة عمل لتقديم الخدمة الطبية بعدد من الوحدات الصحية على مدار 24 ساعة خاصة بالمناطق النائية والتى تشهد أعلى نسبة تردد من المواطنين على العيادات المتنقلة بجميع تخصصاتها.

كما وافق المجلس التنفيذي، على إنشاء مدارس (التربية الفكرية لخدمة الطلاب ذوى الهمم ومعهد أزهرى فى "قرية الجلاء" بسمالوط - إقامة معهد دينى بالعدوة، ومدرسة بقرية "طوخ الخيل بديرمواس، مدرسة فى قريتى نزلة رمضان والبسقلون للتعليم الأساسى بالعدوة، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بحى شرق الترعة بسمالوط) وإحلال وتجديد 3 مدارس بمركز العدوة وذلك لتخفيف التكدس والكثافة الطلابية بالفصول ، ووجه المحافظ بالبدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الأوراق المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.