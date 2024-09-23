محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية والمدارس.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية والمدارس العامة لمتابعة انتظام سير الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وشملت الجولة المرور علي معهد فتيات بنها النموذجي الأزهري ومعهد طوخ الإعدادي الثانوي ثم مجمع مدارس قها للتعليم الأساسي.

وخلال تفقد المحافظ، المعاهد الأزهرية أشاد بانتظام الدراسة بمعاهد المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد وسط التزام تام لجميع الطلاب والطالبات بالزي الأزهري الرسمي المقرر على جميع المعاهد الأزهرية، مؤكدا على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع، وكذا الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد أجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

وأكد فضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية، أنه قد تم الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة القليوبية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ببعض المعاهد وتزويد البعض بالأثاث اللازم وتوافر كافة المعلمين لتدريس المواد الدراسية وسد العجز في بعض التخصصات، مشيرا إلي أنه تم عقد اجتماعً بمديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات الأزهرية لوضع خطة العمل للعام الدراسي الجديد حتى نشهد عامًا دراسيًّا مميزًا في إطار حرص الأزهر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وفعال.

كما تفقد المحافظ، مجمع مدارس قها الإعدادي والثانوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى الجديد 2024 / 2025، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة فى جميع المراحل التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية ناجحة ومتميزة قائمة على ضمان الجودة، وأن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

وخلال الجولة، قدم المحافظ التهنئة للمعلمين وكافة العاملين بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، مشددا على توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من مديري المدارس عن عدد الفصول والكثافة الطلابية وانتظام طاقم هيئة التدريس وآليات سير العملية التعليمية وجداول الحصص وآليات الحضور والانصراف.

وأجرى المحافظ، حواراً مفتوحاً مع الطلاب هنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح وتحقيق رفعة وطننا الغالى كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر.

وحرص "عطية"، خلال جولاته بالمدارس على تفقد دورات المياه وحنفيات مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها ونظافتها، وكذلك تفقد غرف الزائرات الصحيات بكل مدرسة وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة أبنائنا وتوفير بيئة مناسبة لهم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحى للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، كما كلف رؤساء الأحياء لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكدا انتظام العام الدراسي علي مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تشهد استقرارا بالمحافظة وفق المخطط الموضوع .

جاءت الجولة بحضور الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ.



الجولة بالمعاهد



المحافظ يلتقي بالطلاب



انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية



جانب من جولة المحافظ بالمدارس



جانب من لقاءات المحافظ



خلال الجولة بالمعاهد



خلال الجولة



خلال تفقد المدارس



داخل المعاهد