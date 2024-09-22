الزي الأزهري يزين المعاهد الأزهرية فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

توافد طلاب المعاهد الأزهرية بدمياط منذ الساعات الأولي من الصباح لاستقبال أول أيام العام الدراسي الجديد، حضور الطلبة بالزى الازهري الرسمي كان أبرز المشاهد التي شهدتها دمياط اليوم.

طابور الصباح بمعهد سمير الرفاعي الازهري بقرية الخياطة في محافظة دمياط، شهد العديد من المواهب المتنوعة ما بين تلاوة القرآن الكريم والقاء أبياتا من الشعر، إضافة إلي ظهور مواهب الانشاد الديني، بينما حرص مسؤلوا المعهد على متابعة التزام الطلبة بارتداء الطلاب الزى الأزهري الرسمي.

تقول حنان حنفي مدير معهد سمير الرفاعي الأزهري بدمياط: " تفاعل الأهالي مع تواجد الطلاب بالزى الازهري أمر اسعدني كثيرا، في كل عام اعتادنا على تقديم هذا المشهد وسط تفاعل إيجابي من الجميع"

وتابعت: " استقبلنا 650 طالب هذا العام، بنسبة زيادة قد تصل إلي 20% عن العام الماضي، سنبدأ سريعا في إعداد الطلة من أجل المشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة، هدفنا هو تقديم أفضل نماذج ممكنة من أبنائنا للمستقبل"

وأشارت: " لدينا خطة لتطوير مهارات الطلبة، ستكون على مدار العام، لكن اليوم مع اول أيام الدراسة سيكون التركيز على الترحيب بالطلبة ومتابعة مستواهم في التلاوة هذا الأمر مهم جدا للوقوف على ما يحتاجونه لتطوير مهاراتهم"

واختتمت الحديث قائلة: " الحضور بالزى الرسمي الازهري حلم لدي منذ أن كنت طالبة بالأزهر، أول أيام الدراسة بالنسبة لما كيوم العيد هنا كل شئ يساعدك على التفاؤل لاسيما هذا المشهد الذي نراه من إلتزام ابنائنا بالزى الازهري،هذ يشعرهم أنهم حامين مسؤولية يساعدهم أيضا على التحلي بحسن الخلق ليس مجرد زى مدرسي فحسب هو بمثابة تهذيب لهم ومسؤولية عليهم لذا أراه أمر مهم جدا أن نجعل الطلاب ملتزمون به في سن صغير منذ أول أيام دراستهم الأزهرية"



حضور الطلاب بالزى الازهري في دمياط



المعاهد الأزهرية تستقبل طلابها بدمياط



اول أيام العام الدراسي بدمياط



انطلاق العام الدراسي بالمعاهد الازهريه في دمياط



حضور الطلاب بالزى الازهري 1



حضور الطلاب بالزى الازهري في دمياط 2