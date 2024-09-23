محافظ الدقهلية يتفقد المدارس والمخابز بالمنصورة لمتابعة انتظام الدراسة وصرف الخبز

الدقهلية - شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جوله تفقدية للمدارس والمخابز بمدينة المنصوره حيث شملت الجولة مدارس بدوى بدوى الابتدائية بقولونجيل والمدرسة الثانوية العسكرية للبنين وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية كما شملت الجولة عددا من المخابز بالمدينة وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز ومستوى النظافة العامة بالمخابز، وخلال الجولة التقى اللواء "مرزوق" بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم ووعد بالعمل على حلها من خلال الاجهزة التنفيذية المختصة.

وأكد اللواء "مرزوق" فى زيارته للمدارس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد على أهمية الإستثمار فى الإنسان المصرى وأفضل إستثمار هو الإستثمار فى التعليم واشار المحافظ خلال تفقده المخابز بالمدينة ان جولاته المفاجئة على المخابز مستمرة حتى عودة الانضباط إليها وصرف الخبز لمستحقيه ولن يكون هناك تهاون مطلقاً مع من يتلاعب بوزن رغيف الخبز او جودته أو يمنع وصوله إلى مستحقيه.

وأضاف محافظ الدقهلية ، أن انضباط المخابز لن يتم إلا بمشاركة المواطنين مع الأجهزة الرقابية لردع المخالفين من خلال الإبلاغ عن أصحاب المخابز المخالفين لأن صمت المواطن يعد جريمة فى حق نفسه وحق المجتمع ككل، وقال المحافظ ان الحد الأقصى بالنسبه لصرف الخبز للبطاقات التموينية هو الصرف لبطاقتين فقط مضيفا قوله "اللى يلزمه العيش ينزل ياخده، مشيراً إلى أن رغيف الخبز المدعوم من الدوله لا يعرف قيمته الا من يستحقه ويذهب الى المخبز كل يوم لشرائه.

كما شدد اللواء " مرزوق " على الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، والمخابز من قبل قطاعى التموين ومباحث التموين كما قال " محافظ الدقهلية " لن استطيع العمل منفرداً بدون مشاركة المواطنين من أجل النهوض بهذه المحافظة، من خلال قيام المواطنين انفسهم بالإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المخابز والغير ملتزمين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك مستوى تقديم الخدمة بكافة القطاعات.

وخلال الجولة تفقد اللواء"مرزوق"مستوى النظافة بعدد من شوارع المدينة واكد على ضرورة متابعة الوحدات المحلية لاحياء شرق وغرب المدينة بتكثيف الاعمال اليومية لرفع القمامة وتحسين مستوى النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين وان تعود مدينة المنصورة عاصمة المحافظة عروسا للدلتا.