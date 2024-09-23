محافظ الدقهلية: تعيين 100 مهندس بمنظومة التصالح لإنهاء كافة الطلبات

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لـ "اليوم السابع"، أنه تم تعيين واختيار 100 مهندس من خلال مسابقة رسمية تم الإعلان عنها، وتقدم لها ما يقرب من 1250 مهندسا، على مستوى المحافظة، وذلك من أجل العمل داخل منظومة التصالح والإدارات الهندسية، وبالتغيرات المكانية من أجل إنجاز ملف التصالح على البناء المخالف.

وأشار مرزوق، إلى أنه وجه بضرورة توزيع المهندسين للعمل بمنظومة التصالح بكل وحدة محلية وفقا لكثافة الطلبات بكل مركز ومدينة وحي لسرعة الإنجاز.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يقوم بدراسة الاستعانة بطلاب نهائي كلية الهندسة وقسم مساحة بجامعة المنصورة للمشاركة في أعمال التصالح كنوع من أنواع التدريب.

وقال مرزوق، إنه وجه بسرعة تصفية حالات التصالح التي اجتازت مراحل الفحص بالقانون 17، وحازت قبول اللجان وتستحق الموافقة على التصالح وإتمامه بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة.