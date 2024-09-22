محافظ البحيرة توزع أجهزة كهربائية على العرائس خلال مبادرة بداية.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا، فعاليات مكثفة للمبادرة الرئاسية "بداية" التى تستهدف بناء الإنسان المصرى ورفع مستوى معيشته.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتوزيع الأجهزة الكهربائية على المستحقين العرائس، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ووزارة التضامن.

من جانبها قالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إن المبادرة الرئاسية "بداية" تمثل نتاجًا للعمل الجماعي المشترك بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الثقافية والوطنية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكدة أهمية دوره في تحسين جودة حياة المواطنين في كافة المجالات، من صحة وتعليم وثقافة ورياضة، وتوفير فرص العمل المناسبة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المشروع الجديد يركز على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تحسين جودة حياة المواطنين في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص العمل، كما يعمل المشروع على خلق بيئة تكاملية بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات متنوعة للفئات العمرية كافة، بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.