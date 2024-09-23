محافظ أسيوط يوجه بمواصلة تكثيف حملات النظافة تزامناً مع بداية العام الدراسى

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ،بمواصلة تكثيف حملات النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد لافتاً إلى رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة من الشوارع والميادين العامة وخاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى، فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، موضحاً إنه تم شن حملات لرفع المخلفات بمركزي أسيوط وساحل سليم لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز قامت بالتنسيق مع أسامه عبد العال حمدان مدير الإدارة التعليمية بساحل سليم، و الشيخ محمد القاضي مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بساحل سليم بمتابعة أعمال الصيانة على مدار شهر تقريباً للمقاعد الدراسية والنوافذ والسباكة والمياة والكهرباء والملاعب والحدائق وأعمدة الإنارة، فضلاً عن رفع الإشغالات والنظافة بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بمركز ساحل سليم علاوة على الجهود المبذول إدارياً في أعمال الجداول والتنسيق وتوفير المعلمين والمعلمات والتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بتزويد المدارس والمعاهد بالخدمة العامة والمتطوعين من أجل سير العمل بشكل منتظم وذلك للوصول إلى عام دراسي ناجح للمنظومة التعليمية والطلاب وأولياء الأمور إعلاءً لقيمة العلم والتعليم في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لرفع جودة التعليم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، برفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى المركز وذلك باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمراكز والأحياء كـ(لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي) حيث قامت الوحدة المحلية لقرية نجع سبع برفع المخلفات وكنس الشوارع أمام المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد كما قامت الوحدة المحلية لقرية درنكة برئاسة أحمد شحاته برفع المخلفات والتراكمات بمحيط المدارس بالقرية وذلك في إطار توجيهات الوزير المحافظ بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.