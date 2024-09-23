تنفيذ أنشطة وفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار جهود مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمختلف المراكز وفقًا لخطة عمل وبرنامج زمني تقوم به جميع المديريات الخدمية والهيئات والجهات الشريكة بهدف الوصول إلى جميع المناطق لتحسين جودة حياة المواطنين وتطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا إلى جانب تقديم أنشطة توعوية مختلفة في مختلف المجالات وتقديم كافة الخدمات بطريقة تكاملية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة، نفذت عدة أنشطة وفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور وإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ومنها الفعالية التي نفذها مركز شباب صنبو بديروط ضمن الجلسات التعريفية بالمبادرات المجتمعية لبرنامج "أسرة" الذي يعد أحد المشروعات الدولية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان والذي يأتي كبداية لتعاون مثمر بين برنامج أسرة والإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

و أعلن محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات دورى اللقاءات الرياضية لمراكز الشباب والأندية الرياضية في خماسي كرة القدم بإدارة شباب منفلوط بمركز شباب المندرة قبلي كأولى فعاليات "اللقاءات الرياضية للشباب مفتوح السن فوق 18 سنة" بمشاركة مراكز الشباب بمنفلوط للحصول على لقب الفائز بالدوري على مستوى إدارة منفلوط.

وأضاف أن تنظيم اللقاءات الرياضية يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الانضمام إلى المنتخبات القومية.

وأردف محافظ أسيوط بالقول إن إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان وتأثيرها على الشباب بمركزى شباب النواورة بالبداري القبلي والبحري والذى جرى تنفيذه بمشاركة 100 مستفيد بهدف التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعى بين أفراد المجتمع بخطورةإادمان المخدرات وكيفيه العلاج بالمجان في سرية تامة وذلك من خلال المتطوعين الذين يتم تدريبهم من قبل صندوق مكافحة الادمان على أعلى مستوى لتوصيل الرسالة المطلوبة.

واختتم محافظ أسيوط، حديثه قائلاً إن مركز شباب البربا بمركز صدفا شهد ختام دوري الكرة الطائرة وألعاب القوى للشباب من 18 إلى 35 سنة لعدد 60 مستفيدا وبلغ عدد الفرق الفائزة في الكرة الطائرة 8 فرق بالإضافة إلى 3 أعضاء فائزين في ألعاب القوى، لافتاً إلى أن تلك الفعالية تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية واكتشاف المواهب الرياضية لدى الشباب وضمن الأنشطة التي تمارسها مراكز الشباب في مختلف المجالات وتعمل على تجسيدها باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية.