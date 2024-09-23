لجان متابعة يومية على 53 مدرسة للتعليم الفنى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف بضرورة تكثيف المتابعة اليومية للعملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسى 2024/2025.

قام كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى، بمتابعة انتظام الدراسة بمدارس التعليم الفنى بمختلف أنواعه "صناعى، زراعى، وتجارى" بإجمالى عدد المدارس 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

وشهد مدير عام التعليم الفنى طابور الصباح بمدرسة ناصر الفنية بنات وتفقد حجرات الدراسة والأنشطة والمعامل موجهاً بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى والإلتزام بالبرنامج الإذاعى والإلتزام بالزى المدرسى الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب يوميا وبصفة دورية وأن تكون الحصة الأولى بجميع المراحل عن المشروعات القومية.