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انتظام الدراسة بالعام الدراسي وجولات ميدانية لقيادات التعليم لمتابعة الانضباط

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:25 ص
انتظام الدراسة بالعام الدراسي وجولات ميدانية لقيادات التعليم لمتابعة الانضباط الطلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس صباح اليوم الاثنين انتظام الدراسة بـ العام الدراسي الجديد وجولات ميدانية لقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة الانضباط الطلابى داخل الفصول والتأكد من قيام المدارس بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا فى الفصل، إضافة إلى متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وشرح المقررات والتزام المعلمين بالتواجد داخل الفصول الدراسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق الانضباط بالدراسة ومتابعة تنفيذ الواجبات المدرسية، مشددة على أهمية التزام الطلاب بالزى المدرسى والانضباط الدراسى وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية، كما تتابع قيادات الوزارة والمديريات التعليمية الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، موضحة أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجهت الوزارة بالمتابعة المستمرة للمدارس في المحافظة، وحضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء والمواد العلمية بشكل عام .

 







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