"كيفية الإستفادة من قش الأرز".. ندوة إرشادية لمزراعى "الزنكلون" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الزراعة بالشرقية،ندوة إرشادية عن إستغلال قش الأرز في تغذية الحيوان بالمركز الإرشادي بقرية الزنكلون،في إطار نشر الوعى بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية وتقديم المشورة الفنية لهم حول اختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وقال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، نفذت ندوة إرشادية عن إستغلال قش الأرز في تغذية الحيوان وزيادة الإنتاج الحيواني بالمركز الإرشادى بالزنكلون بمركز الزقازيق ، كما تم المرور على زراعات القطن، بحضور الدكتور وحيد عزت بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني ، والدكتور كريم سعد الدين محمد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والدكتورة هالة عبده مهدي بمعهد بحوث أمراض النبات، والدكتورة ريهام أحمد جمال بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والمهندس شريف صابر مسئول المركز الإرشادي.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت كيفية إستخدام قش الأرز في تغذية الحيوان عن طريق فرمه أو الحقن بغاز الأمونيا أو محلول اليوريا كذلك خلطه مع البرسيم فى الحشة الأولى لمنع حدوث الأمراض للعجول الصغيرة ، كذلك إستخدام بدائل الذرة مثل السورجم والذرة الرفيعة لتغذية الدواجن، وتم توعية المزارعين باستخدام المخلفات الزراعية كالشعير المستنبت والأوزولا (بدائل الأعلاف) وذلك لتقليل تكاليف تغذية الحيوان.