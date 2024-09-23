قهوة بالكوكايين.. كولومبيا تضبط 2.3 طن من المخدرات بأكياس البن مهربة إلى إسبانيا

فاطمة شوقى

ضبطت الشرطة الوطنية الكولومبية 2.3 طن من الكوكايين في ميناء قرطاجنة نهاية الأسبوع الماضي، عندما عثر العملاء على 2386 كيلوجرامًا من الكوكايين مخبأة في حاوية محملة بأكياس القهوة، فى محاولة لتهريبها إلى إسبانيا.

وأعلن ويليام رينيه سالامانكا، مدير الشرطة الوطنية، تفاصيل العملية عبر شبكاته الاجتماعية، حيث عثر الضباط بمساعدة هيئة مكافحة المخدرات، على 2390 عبوة من الكوكايين وأربعة من مادة البارافين داخل الحاوية، وهي مادة تستخدم لإرباك حاسة الشم لدى الكلاب.

وبحسب تحقيق السلطات، فإن المخدرات جاءت من مدينة بايتا في بيرو ، وكانت وجهتها النهائية مدينة برشلونة الإسبانية، وأوضح الجنرال سالامانكا في حسابه X: تم منع تسويق ما يقرب من 6 ملايين جرعة تقدر قيمتها بأكثر من 83 مليون يورو.

,سلط الرئيس جوستافو بيترو الضوء على نجاح العملية في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: "بالأمس، وباستخدام المخابرات البحرية ، تم ضبط 8 أطنان من الكوكايين في بلدنا وفي بلدان أخرى في منطقة البحر الكاريبي.

وقال الرئيس إن الشرطة الوطنية ضبطت 2.3 طن من الكوكايين في ميناء قرطاجنة.

وتضاف هذه الضبطية إلى عملية ضبط أخرى تم تسجيلها يوم السبت نفسه في مياه لاجواخيرا، حيث عثرت السلطات على أكثر من 350 كيلوجراما من الكوكايين والماريجوانا على متن قارب سريع.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، صادرت السلطات الكولومبية أكثر من 567 طنًا من الكوكايين و339 طنًا من الماريجوانا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

ووفقا لأخر البيانات فإن مصادرة الكوكايين حتى الآن هذا العام زادت بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالمثل، مع مضبوطات القنب غير القانوني، حيث كانت زيادة المضبوطات واضحة بنسبة 23% فيما يتعلق العام السابق مباشرة.