علامات مبكرة للزهايمر ..هل تعانى من إحداها؟

كتبت مروة محمود الياس

مرض ألزهايمر من الأمراض التي تخيف الكثيرين، فالإصابة به تعني نسيان الكثير من الأحداث من الماضي ومن الحاضر، ويعاني البعض من مرض الزهايمر خاصة مع التقدم في العمر، ولكن هل هناك علامات مبكرة يمكنها أن تشير إلى إمكانية اصابتك بألزهايمر في المستقبل؟

يقول تقرير نشر في موقع مؤسسة ألزهايمر المعني بمرضى الخرف والزهايمر المبكر، إن الكثير من العلامات قد تظهر على الشخص الأكثر عرضة للإصابة بألزهايمر في المستقبل ومنها:

التغيرات المزاجية الحادة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الاضطرابات المزاجية الشديدة.

الارتباك عند التحدث وعدم القدرة على متابعة المحادثات فهو لا يستطيع مواكبة أي عمل أو أي نشاط أو أي فريق لذلك يتخلف دائما عن الانشطة الاجتماعية.

يواجه البعض صعوبات في اختيار الكلمات أثناء التحدث أو تسمية أشياء مألوفة أو على الدوام يستخدمون أسماء خاطئة للأشخاص أمامهم.

اضطرابات في الرؤية لدى البعض وصعوبات في القراءة

ارتباك شديد يحدث للبعض عند تذكر المكان أو الزمان فهم لا يستطيعون التعامل مع التواريخ والأرقام ويواجهون صعوبة شديدة في فهم الأرقام والتواريخ كذلك يعانون من صعوبة القدرة على العودة لبداية الرحلة ونقطة البداية لذلك على الدوام لديهم مشكلة مع الأماكن.

يصعب على هؤلاء إكمال أي مهمة قد بدأوها فهم لا يستطيعون إتمام المهام حتى العادية اليومية المألوفة مثل التسوق أو إكمال مهمة منزلية أو حتى وان كانت لعبه لعبوها.

يقومون بمهامهم في بطء شديد وفي وقت يستغرق الكثير، وذلك بسبب إنخفاض قدرات التذكر والذاكرة لديهم.

ونصح التقرير بضرورة العرض على المختص إذا كنت تعاني من هذه الأعراض أو كلها أو إحداها لأنها جميعًا قد تكون دلالة واضحة على امكانية ضعف الذاكره في المستقبل او الإصابة بمرض الخرف أو الزهايمر.