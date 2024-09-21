فى ذكرى رحيله.. المشير حسين طنطاوى رجل الأقدار

كتب ـ زكى القاضى

فى ذكرى رحيل المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس العسكرى للقوات المسلحة السابق، والذى شارك فى لحظة تاريخية من تاريخ مصر، حتى يمكن وصفه بأنه "رجل الأقدار"، ففى تاريخه الكثير والكثير يؤكد ذلك المعني.

وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات الرئيسية عن المشير طنطاوى.

ولد المشير حسين طنطاوى فى 31 أكتوبر 1935

التحق بالكلية الحربية سلاح مشاة وتخرج فى الدفعة 35 حربية

تدرج فى مناصبه حتى وصل لقائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر.

ترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991

رقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993

استمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

شغل المشير طنطاوى منصب رئيس المجلس العسكرى فى 2011

حصل المشير طنطاوى على ميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الممتازة، وميدالية العيد لعشرون للثورة وميدالية يوم الجيش

حصل على ميدالية 6 أكتوبر وميدالية الخدمة الطويلة وقلادة النيل



