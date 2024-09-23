اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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طائرات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوى نازحين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:22 ص
طائرات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوى نازحين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة قصف مخيمات- أرشيفية

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أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلى على جريمة جديدة، عندما قصفت قبل قليل مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس الأحد.

وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".







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قصف مخيم الشاطئ

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