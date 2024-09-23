طائرات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوى نازحين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلى على جريمة جديدة، عندما قصفت قبل قليل مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس الأحد.

وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".