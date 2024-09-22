اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:37 م
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته نتنياهو
أ ش أ

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اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد.
 
وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".






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