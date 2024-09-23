ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب فى مشاجرة بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم طهطا بين طرفين، بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر.

تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة قسم طهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم طهطا، أن المشاجرة كانت بين "طرف أول" عبد الله ا ك م ا - 18 سنة، طالب، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد، يوسف م خ م - 14 سنة، طالب، مقيم بدائرة القسم.

وبين "طرف ثان"عبد الرحمن ف ح ر - 17 سنة، طالب، وشقيقه أحمد ف ح ر - 24 سنة، طالب، ومقيمان بدائرة القسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الثانى على سلاح أبيض "مطواة". تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق. تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.