ضبط عصابة تنصب على المواطنين فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل كائن بدائرة القسم) بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بالحضور للمحل الخاص به وإدعائهما أنهما موظفان لإحدى الشركات الحكومية وأخبراه بوجود مخالفات قانونية بالمحل وطلبا منه تحويل مبلغ مالى على أحد المحافظ الإلكترونية نظير تلك المخالفات وعقب تحويله قاما بالإستيلاء عليه وعدم التجاوب معه.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 كارنيه خاصين بالشركة المشار إليها "مزورين" وكذا عدد من الكروت – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصايباً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين نظير مبالغ مالية ، بالإشتراك مع (مالك مركز للكمبيوتر والطباعة) تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه الإجرامى.