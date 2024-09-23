زيلينسكى يزور مصنعا للذخيرة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

قام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الاثنين، بزيارة مصنع للذخيرة بولاية بنسلفانيا الأمريكية الذى ينتج أكثر الذخائر المطلوبة فى الحرب الدائرة بأوكرانيا ضد القوات الروسية.

وكتب زيلينسكي، في منشور على حسابه الخاص بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "المصنع يكثف تصنيع قذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا التي يستخدمها الجيش الأوكراني".

وقال زيلينسكي: "خلال زيارتي لمصنع سكرانتون للذخيرة العسكرية، حيث يتم إنتاج مكونات قذائف المدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم لأوكرانيا، أكدت تفاني العمال، هم يساعدون أوكرانيا على الصمود بقوة في نضالنا من أجل الحرية".

وأضاف الرئيس الاوكراني "أنا ممتن لشعب سكرانتون، بنسلفانيا، وجميع الولايات حيث يبني الأمريكيون هذه الترسانة المذهلة من الحرية العالمية. معا، نعمل على تعزيز الدفاع عن الحرية والديمقراطية".