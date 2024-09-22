الحكومة الأوكرانية: زيلينسكى يلقى خطابا فى "قمة المستقبل" بنيويورك غدا

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أعلنت الحكومة الأوكرانية ، اليوم الأحد ، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سوف يلقي خطابا غدا في "قمة المستقبل" التي تعقد لمدة يومين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القمة تستهدف وضع فصول حول التنمية المستدامة وتمويلها، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، وتحويل الإدارة العالمية.

وبعد القمة، سيشارك الرئيس الأوكراني، يوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الروسية على بلاده وسبل التصدي لها.

وخلال زيارة زيلينسكي، إلى نيويورك، من المقرر أن يعقد سلسلة من الاجتماعات، أبرزها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب.

كما سيعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اجتماعًا منفصلاً مع الرئيس الأوكراني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة كرئيس للحكومة اليابانية.