رئيس مياه الأقصر يتفقد محطة مياه غرب النيل مركز القرنة لخدمة 145 ألف مواطن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الإثنين، العمل في محطة مياه الشرب غرب النيل بطاقة تصميمية 34 ألف م3/يوم - مركز القرنة والتى تخدم حوالى 145 ألف نسمة.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، خلال جولته سير العمل بالمحطة وتفقد المعمل وأوصى بإنهاء جميع الإجراءات لاستكمال تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة لخدمة إدارة القرنة بالكامل، كما أوصى بنظافة المأخذ بشكل مستمر.

وفى نفس السياق وفي إطار متابعة جودة ومأمونية مياه الشرب بمحافظة الأقصر، قامت الأطقم الفنية بقطاع الجودة والمعامل بالشركة من كيميائين وفنيين ومسئولي القطاع خلال الـ3 أيام الماضية، بإجراء مسح شامل لمأخذ وطرود محطات مياه الشرب وشبكات المياه بمحافظة الأقصر، حيث تم المرور على جميع المحطات ومراجعة الإجراءات التشغيلية، والتأكد من ضبط جرعات الكيماويات المضافة وسلامة عملية التنقية بالمحطات، وتم رفع عينات وتحليلها حقليا ومعمليا من مآخذ وطرود المحطات.

كما تم رفع عينات من الشبكات للاطمئنان على نسبة الكلور المتبقي الشبكات، كما يتم إجراء تجارب ضبط جرعات الكيماويات المضافة يوميا بمعامل الشركة، ولا زالت المتابعة مستمرة حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة على مدار اليوم كل ساعة للاطمئنان على جودة وصلاحية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات.

فيما قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، إنه مياه الشرب خالية تماماً من أي ملوثات وآمنة وصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، وذلك بناءاً على متابعة وتحاليل وعينات للمياه وإجراءات تم اتخاذها على مدار 3 أيام، موضحةً:- "لا داعي للذعر أو الخوف من استعمال المياه أو التكلف بشراء مياه معبأة، فنحن كمسؤولين وعاملين بالمحطات أول من يشرب من هذه المياه، ووجب التوضيح لعدم الانسياق خلف الشائعات، ودورنا وواجبنا جميعاً أن نوضح الحقيقة وننشرها، ولا نساعد على نشر الشائعات ونتحرى الدقة في نقل المعلومات وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح".



تفقد محطة مياه غرب النيل مركز القرنة لخدمة 145 ألف مواطن



جولة بمحطة مياه غرب النيل مركز القرنة لخدمة 145 ألف مواطن