حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لـ1700 مواطن بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نظمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج قافلتين بوحدتي الشهداء والزارة بمركز المنشاة، حيث أُقيمت كل قافلة علي مدار يومين وتم خلال القافلتين إجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1744 مواطنا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بالمديرية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطة القوافل بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضي في تخصصات الباطنة و الأطفال والنساء والجراحة والعظام وتنظيم الأسرة ، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية و ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل ان تلك القوافل يتم تنظيمها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفق خطة وزارة الصحة وتقدم خدماتها بالمجان تماماً.