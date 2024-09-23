اليوم السابع
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حزب الله ينفى اغتيال على كركى: القيادى بخير.. وانتقل إلى مكان آمن

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:39 م
حزب الله ينفى اغتيال على كركى: القيادى بخير.. وانتقل إلى مكان آمن قائد حزب الله
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد حزب الله اللبناني، أن القيادي بالحزب علي كركي "بخير وفي كامل صحته وعافيته"، نافية ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اغتياله في غارة جوية على بيروت خلال وقت سابق الاثنين.

وأضافت في بيان في البيان أن كركي "انتقل إلى مكان آمن".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الغارات تستهدف القيادي بحزب الله اللبناني علي كركي.







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