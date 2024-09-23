اليوم السابع
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حبس 3 عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية فى عابدين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:07 م
حبس 3 عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية فى عابدين كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بتغير العملات المحلية لعملات أجنبية، حيث استدرج المتهمون المجنى عليهم، واتفقوا على التقابل معهم فى منطقة وسط البلد لتغير العملات وتم سرقتهم.

 

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، وأقروا بارتكابهم عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم.

 

 







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عقوبة السرقة

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