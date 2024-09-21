سقوط المتهمة بسرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلى.. التفاصيل

كتب - محمود عبد الراضى - كريم صبحى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من "كبار السن" المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم وعثر بحوزتها على (عدد 8 كارت فيزا – هاتف محمول مجهولين المصدر "متحصلات نشاطها الإجرامى")، واعترفت بارتكابها عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى")، وأقر بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، وأقروا بإرتكابهم عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وأقر بإرتكابه عدد 2 واقعة سرقة بذات "الأسلوب"، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين لدى عميله سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية"- تم ضبطه).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وأقر بإرتكابه عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدارجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل) تم ضبطه وضبط (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزتهم (كابل كهربائى مجهول المصدر- 2 منشار حدادى )، بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل أحد الأنفاق بأسلوب "القطع".

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( هاتف محمول) من إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول)، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مستقلاً دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة من أحد الأشخاص وإحداث إصابته بطلق نارى، وبحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقة).

كما تم ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها ( 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" – مبلغ مالى )، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرت بارتكابها عدد 4 وقائع سرقة.