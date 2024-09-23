حبس "لص" سرقة الدراجات النارية وبيعها لتاجر فى المعادى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى،حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق،بتهمة سرقة الدراجات النارية، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة "الموتوسيكلات" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وأقر بإرتكابه عدد 2 واقعة سرقة بذات "الأسلوب"، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين لدى عميله سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية"- تم ضبطه).