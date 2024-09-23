جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعى الجديد 2024/2025، حيث تستقبل الجامعة نحو 90 ألف طالب وطالبة منهم 22 ألف طالب طالبة بالفرقة الأولى بكليا ت الجامعة ومعاهدها وفقاً للخريطة الزمنية التى أعلننتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمدالقاصد، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

كما اكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.

وأوضح القاصد، أن العمل يجرى على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامي، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.

وأشار رئيس الجامعة إلى استعداد المدن الجامعية على أكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمنى محدد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد للمبانى وقاعات الاستذكار، والمطعم ودورات المياه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغتربين، وخلق أجواء مناسبة لتلقى العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف القاصد أنه تم الانتهاء من إعداد و إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية ، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.