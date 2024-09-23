جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى وسط سيناء لمدة 3 أيام

شمال سيناء - محمد حسين

تنظم جامعة الأزهر قافلة طبية مجانية شاملة لعلاج أهالي مركز الحسنة ونخل والقرى التابعة بوسط سيناء، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر 2024 وحتى مساء السبت 28 سبتمبر 2024.

وأوضح الدكتور أحمد سمير مدير صحة شمال سيناء، أن القافلة ستضم نخبة من أساتذة جامعة الأزهر في مختلف التخصصات الطبية، بهدف تقديم الرعاية الصحية المجانية للأهالي، مع الإشارة إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى مستشفى نخل المركزي لمتابعة العلاج وإجراء العمليات المطلوبة.

وأضاف الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ستوفر خدمات طبية في العديد من التخصصات بما في ذلك: أمراض القلب والأوعية الدموية، طب الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، المسالك البولية، العظام، الجراحة العامة، الجهاز الهضمي، طب الأسنان، والأمراض النفسية والعصبية، وخدمة الكشف عن أورام الثدي.

وأكد الدكتور أسامة، أن الكشف والعلاج سيكونان بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات إلى مستشفى نخل المركزي، لضمان تقديم العلاج الكامل مجانًا.