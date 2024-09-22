اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يعلن عدم تطبيق التعليم الموازي في العام الدراسي الجديد

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:48 م
رئيس جامعة الأزهر يعلن عدم تطبيق التعليم الموازي في العام الدراسي الجديد الدكتور سلامة داود جمعة رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أن المجلس الأعلى للأزهر وافق بالفعل هذا العام على تطبيق فكرة نظام "التعليم الموازي" بعد عرضة عليه من قبل إدارة الجامعة.

أشار إلى أن مجلس الجامعة راى ضرورة دراسة الأمر بأكثر دقة ووجود العديد من الضمانات لذلك تم تأجيل تطبيق الفكرة هذا العام.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق أن جامعة الأزهر ليس هدفها الربح فى المقام الأول وإنم تسعى لتقديم محتوى تعليمى يتناسب مع طبيعة رسالة المؤسسة.

واوضح رئيس جامعة الأزهر أن جامعة الأزهر لاتميل لعمليات الكفرات المفاجئة فى عملية التغيير فى المناهج وإنما تميل إلى الدراسة المتأنية للتغييرات الحديثة بالتزامن مع عمليات تطويرات المناهج الجديدة.







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