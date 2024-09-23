اليوم السابع
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تعليم الجيزة تعلن كشوف المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:40 م
تعليم الجيزة تعلن كشوف المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن كشوف المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تدريب تربوي الأسبوع المقبل.

ونبهت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، على أن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني (العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي) للمتدرب.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التدريب بالتحديد وأماكن التدريب بالإدارات التعليمية مع نهاية هذا الأسبوع.

يُذكر أنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، بدأ الفصل الدراسي الأول 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025.

 

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