اليوم السابع
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إعلان التنسيق الثانى لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال بالجيزة على هذا الرابط

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:41 م
إعلان التنسيق الثانى لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال بالجيزة على هذا الرابط محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن إعلان التنسيق الثاني لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 /2025.

وأوضح أنه لمعرفة التنسيق الثاني لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال، يتم الدخول على موقع المديرية على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net ، والبحث بالرقم القومى للطالب.

وأشار إلى أنه عند قبول نتيجة الطالب على الموقع، يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها، وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال 15 يوم.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أن الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد يبدأ من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025.

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