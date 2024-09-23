تحرير 97 محضرا تموينيا فى حملات على عدد من مدن جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة بجنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية، وتحت إشراف إبراهيم الحارون مدير المديرية تم تكليف الإدارات الرقابيه بالمديرية والإدارات الخارجية بمدن أبو زنيمة وشرم الشيخ والطور وسدر ونويبع ، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى.

وأسفرت الحملة على تحرير 97 محضرا من بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات عجن بالمخابز البلدية وتحرير محضر غش تجارى بأحد المخازن الغير مرخصه بمنطقة الرويسات لاستخدامه زيت طعام مستعمل لإعادة استخدامه بكميه قدرها 1.5 طن.

تم التحفظ على الكميات محل الضبط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر ذبح خارج السلخانه بكمية قدرها 15 كيلو لحم ضأن ومحضر انتهاء صلاحيه لزبوت محركات سيارات وضبط 100 كيلو سكر مجهول المصدر و5 محاضر مجهولة المصدر سجائر بأجمالى مضبوطات 400 علبة سجائر مجهولة المصدر و7محضر بيع بأزيد من السعرو 30 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و37 محضر عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.